Brightview Holdings Inc est un fournisseur de services d'aménagement paysager commercial. La société fournit des services d'aménagement paysager commercial, allant de l'entretien et de l'amélioration du paysage à l'entretien des arbres et au développement du paysage. Elle fonctionne grâce à un prototype de service national intégré, qui fournit systématiquement des services au niveau local. La société est un fournisseur unique de solutions d'aménagement paysager de bout en bout pour une clientèle diversifiée aux niveaux national, régional et local. Elle opère à travers deux segments : Services de maintenance et Services de développement. Ses services d'entretien sont principalement auto-exécutés par son réseau national de succursales et sont par nature basés sur des itinéraires. Ses services de développement comprennent la conception, la coordination et l'installation de paysages sophistiqués dans certains des complexes et vitrines reconnaissables des entreprises, des sports et des universités.