Le candidat médicament COVID de China Kintor réduit les risques d'hospitalisation et de décès lors d'un essai clinique

Les résultats proviennent d'un essai clinique multinational avec plus de 700 sujets à travers le monde, principalement des États-Unis, recrutés entre avril et décembre 2021, qui ont reçu soit du proxalutamide, soit un placebo, a déclaré la société dans un communiqué.

On ne sait toujours pas combien de patients ont contracté la variante Omicron.

Parmi les sujets de l'essai ayant reçu plus de sept jours de traitement, six dans le groupe placebo ont été hospitalisés, dont un décès, contre aucun décès ou hospitalisation dans le groupe prenant du proxalutamide, selon le dépôt, sans fournir de données détaillées.

Pour tous les sujets ayant pris au moins un jour de traitement, le proxalutamide a réduit le risque d'hospitalisation ou de décès de 50%. Pour les sujets ayant pris plus d'un jour de traitement, le risque a été réduit de 71%, a déclaré Kintor.

La Chine a approuvé le Paxlovid de Pfizer Inc et le médicament à base d'anticorps de Brii Biosciences Ltd pour les patients atteints de COVID léger et modéré présentant un risque élevé d'évolution vers des conditions sévères.

Le président de Kintor, Tong Youzhi, a déclaré qu'un essai séparé du traitement destiné aux cas graves est confronté à certains défis, car le nombre de ces cas reste faible en Chine, et l'essai en Ukraine a été affecté par la guerre en cours avec la Russie.

Kintor organise des sites dans des pays, y compris des nations d'Asie du Sud-Est, pour faire avancer l'essai, a-t-il dit.