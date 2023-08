Brii Biosciences Ltd est une société de biotechnologie basée en Chine et aux États-Unis, principalement engagée dans le développement de thérapies pour les maladies infectieuses. Les produits de la société sont utilisés dans les maladies infectieuses, telles que le virus de l'hépatite B (VHB), le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les infections gram-négatives multirésistantes (MDR) ou ultrarésistantes (XDR), et d'autres maladies, telles que les maladies du système nerveux central (SNC), qui représentent un fardeau important pour la santé publique. La société développe également des thérapies pour le COVID-19 et d'autres maladies.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale