Briscoe Group Limited est une société holding non commerciale basée en Nouvelle-Zélande. La société fournit des services de gestion à ses filiales. Elle exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir les articles ménagers et les articles de sport : Les articles ménagers et les articles de sport. Les principales filiales commerciales de la société sont Briscoes (New Zealand) Limited et The Sports Authority Limited, qui opère sous le nom de Rebel Sport. Briscoes (New Zealand) Limited est un détaillant spécialisé dans les articles ménagers qui vend des produits de marque. Ses catégories de produits comprennent le lit, le bain, l'électricité, la cuisine, la salle à manger, la blanchisserie, la décoration intérieure, le mobilier et le rangement, l'extérieur, les voyages et le chauffage. The Sports Authority Limited est un détaillant de marques d'articles de sport. La société exploite 47 magasins d'articles ménagers Briscoes, 43 magasins Rebel, un centre de distribution et un centre d'assistance basé à Auckland.