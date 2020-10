Bristol Myers Squibb : La valeur du jour à Wall Street BRISTOL MYERS SQUIBB s'empare d'une pépite américaine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La chasse lancée par les multinationales de la santé sur les biotechs aux "pipelines" prometteurs se poursuit. Bristol Myers Squibb a annoncé le rachat de MyoKardia pour 13,1 milliards de dollars en numéraire, soit 225,00 dollars par action en espèces contre un peu moins de 140 dollars, vendredi. MyoKardia découvre et développe des thérapies ciblées pour le traitement de maladies cardiovasculaires graves. A Wall Street, Bristol Myers Squibb gagne 0,4% à 58,907 dollars, les investisseurs approuvent cette opération signée avec une prime pourtant significative.Selon Bristol Myers Squibb, l'opération sera très légèrement dilutive sur le bénéfice par action ajusté en 2021 et 2022 et relutive à partir de 2023.La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être conclue au cours du quatrième trimestre 2020.