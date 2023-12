Bristol Myers Squibb : annonce des rachats d'actions pour 3 milliards de dollars de plus

Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a autorisé hier le rachat de 3 milliards de dollars supplémentaires d'actions ordinaires de la société dans le cadre du programme pluriannuel de rachat d'actions. Avec cette augmentation, l’autorisation totale de rachat d’actions en cours de la société s’élève à environ 5 milliards de dollars. Le moment et le montant de tout rachat d'actions en vertu de l'autorisation seront déterminés à une date ultérieure par la direction, à sa discrétion et en fonction des conditions du marché et d'autres considérations.