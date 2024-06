Bristol Myers Squibb a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le traitement du cancer colorectal localement avancé ou métastatique. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une approbation accélérée à KRAZATI® (adagrasib) en association avec le cetuximab comme option de traitement ciblé pour les patients adultes atteints d'un cancer colorectal (CCR) localement avancé ou métastatique muté KRASG12C, tel que déterminé par un test approuvé par la FDA, qui ont reçu un traitement antérieur par une chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, d'oxaliplatine et d'irinotécan. Cette indication fait l'objet d'une approbation accélérée sur la base des résultats du taux de réponse objective (ORR) et de la durée de la réponse (DOR). Le maintien de l'autorisation pour cette indication peut être subordonné à la vérification et à la description d'un bénéfice clinique dans un essai de confirmation.

L'approbation est basée sur les résultats des cohortes de l'étude ouverte de phase 1/2 KRYSTAL-1 qui a évalué KRAZATI (comprimés de 600 mg administrés par voie orale deux fois par jour) en association avec le cetuximab chez 94 patients atteints d'un cancer colorectal lourdement prétraité et porteur d'une mutation KRASG12C. L'étude a atteint son objectif principal, avec un TRO confirmé de 34 % (n=94, IC à 95 % : 25-45) pour KRAZATI en association avec le cétuximab, dont tous les cas étaient des réponses partielles. La DOR médiane, l'un des critères d'évaluation secondaires, était de 5,8 mois (IC à 95 % : 4,2-7,6).

Les options actuelles de soins standard de dernière ligne aboutissent à des taux de réponse limités (ORR 1-6%) après progression sous chimiothérapie ± inhibiteurs du VEGF/VEGFR. KRAZATI est associé aux mises en garde et précautions suivantes : Effets indésirables gastro-intestinaux, notamment diarrhée, nausées et vomissements, allongement de l'intervalle QTc, hépatotoxicité et pneumopathie interstitielle/pneumonite. En 2022, la FDA a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire à KRAZATI en association avec le cetuximab pour les patients atteints d'un cancer colorectal avancé muté KRASG12C dont le cancer a progressé après un traitement antérieur par certaines chimiothérapies et une thérapie anti-VEGF.

KRAZATI est un inhibiteur irréversible de KRASG12C avec une longue demi-vie (23 heures), une pharmacocinétique dépendante de la dose et une pénétration du système nerveux central (SNC) qui, en combinaison avec le cetuximab, peut renforcer l'inhibition de la signalisation dépendante de KRAS ou surmonter la rétroaction adaptative. La société s'est associée à QIAGEN pour développer un diagnostic compagnon (CDx) basé sur les tissus pour KRAZATI, qui est maintenant disponible. KRAZATI est une marque déposée de Mirati Therapeutics Inc, une société de Bristol Myers Squibb.

KRYSTAL-1 est une étude de phase 1/2 ouverte, multicentrique et à cohortes d'expansion multiples visant à déterminer l'innocuité et l'efficacité de KRAZATI chez des patients atteints d'un cancer colorectal (CCR) avancé présentant une mutation KRASG12C. Le critère d'évaluation principal de la cohorte de phase 2 de l'étude KRYSTAL-1 était le taux de réponse objective (ORR). Les critères d'évaluation secondaires comprenaient la durée de la réponse (DOR).

L'étude KRYSTAL-1 a été financée par Mirati Therapeutics Inc, une société de Bristol Myers Squibb.