Bristol Myers Squibb annonce que la Food and Drug Administration américaine approuve la première combinaison d'anticorps bloquant le Lag-3, Opdualag™ ;

Bristol Myers Squibb a annoncé qu'OpdualagTM (nivolumab et relatlimab-rmbw), une nouvelle association à dose fixe, première de sa catégorie, de nivolumab et de relatlimab, administrée en une seule perfusion intraveineuse, a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement des patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans ou plus atteints d'un mélanome non résécable ou métastatique. L'approbation est basée sur l'essai de phase 2/3 RELATIVITY-047, qui a comparé Opdualag (n=355) au nivolumab seul (n=359). L'essai a atteint son critère principal, la survie sans progression (SSP), et Opdualag a plus que doublé la SSP médiane par rapport à la monothérapie par nivolumab, 10,1 mois (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 6,4 à 15,7) contre 4,6 mois (IC à 95 % : 3,4 à 5,6) ; (rapport des risques [RR] 0,75 ; IC à 95 % : 0,62 à 0,92, P=0,0055). Le profil de sécurité d'Opdualag était similaire à celui précédemment rapporté pour le nivolumab. Aucun nouvel événement de sécurité n'a été identifié avec l'association par rapport à la monothérapie par nivolumab. Les événements indésirables de grade 3/4 liés au médicament étaient de 18,9% dans le bras Opdualag par rapport à 9,7% dans le bras nivolumab. Les effets indésirables liés au médicament ayant entraîné l'arrêt du traitement étaient de 14,6 % dans le groupe Opdualag, contre 6,7 % dans le groupe nivolumab. La posologie approuvée par la FDA pour les patients adultes et les patients pédiatriques âgés de 12 ans ou plus et pesant au moins 40 kg est de 480 mg de nivolumab et 160 mg de relatlimab administrés par voie intraveineuse toutes les quatre semaines. La posologie recommandée pour les patients pédiatriques âgés de 12 ans ou plus et pesant moins de 40 kg, et pour les patients pédiatriques âgés de moins de 12 ans, n'a pas été établie. Cette demande a été approuvée dans le cadre du programme pilote RTOR (Real-Time Oncology Review) de la FDA, qui vise à garantir que des traitements sûrs et efficaces soient disponibles pour les patients le plus tôt possible. L’examen a également été mené dans le cadre de l’initiative Project Orbis de la FDA, qui a permis un examen simultané par les autorités sanitaires d’Australie, du Brésil et de la Suisse, où l’application reste en cours d’examen.