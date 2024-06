Bristol Myers Squibb a annoncé que son conseil d'administration avait élu Michael R. McMullen au poste d'administrateur indépendant, à compter du 1er juillet 2024. M. McMullen sera membre du comité d'audit du conseil d'administration. M. McMullen a été président et directeur général d'Agilent Technologies Inc. ("Agilent") de 2015 à 2024.

Il apporte au conseil d'administration plus de 20 ans d'expérience et de compétences en matière de direction. Pendant son mandat de PDG, M. McMullen a dirigé la transformation d'Agilent en une société leader sur le marché des sciences de la vie et du diagnostic, a presque triplé sa capitalisation boursière et a conduit une transformation commerciale et culturelle qui a conduit à des améliorations significatives de la croissance et de la rentabilité. Il est actuellement conseiller principal d'Agilent et de son nouveau PDG jusqu'au 31 octobre 2024.

Avant de devenir PDG d'Agilent, M. McMullen a été directeur de l'exploitation de 2014 à 2015, président du groupe d'analyse chimique d'Agilent de 2009 à 2014 et a occupé des postes à responsabilités croissantes de 1992 à 2009, notamment en tant que vice-président et directeur général de l'unité des solutions d'analyse chimique du groupe des sciences de la vie et de l'analyse chimique et directeur national du groupe des sciences de la vie et de l'analyse chimique d'Agilent en Chine, au Japon et en Corée. M. McMullen a commencé sa carrière en 1984 en tant qu'analyste financier chez le prédécesseur d'Agilent, Hewlett-Packard Co. M. McMullen a obtenu son M.B.A. avec mention à la Wharton School of Business de l'université de Pennsylvanie.

Il a obtenu son diplôme de premier cycle, avec une double spécialisation en finance et en économie, avec la mention magna cum laude de l'université du Delaware. M. McMullen siège également au conseil d'administration de KLA Corporation et a été administrateur d'Agilent et de Coherent Inc. La nomination de M. McMullen prendra effet le 1er juillet 2024.