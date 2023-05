Bristol Myers Squibb : nouvelles données pour Breyanzy

Bristol Myers Squibb a annoncé les résultats de l'analyse primaire de l'étude pivot TRANSCEND CLL 004, une étude multicentrique de phase 1/2, ouverte et à un seul bras, évaluant Breyanzi chez des adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou de lymphome lymphocytaire de petite taille (SLL) en rechute ou réfractaire.



Les résultats montrent que Breyanzi a permis d'obtenir des taux de réponse complète statistiquement significatifs, le critère d'évaluation principal de l'étude, chez 18,4 % des patients dans l'ensemble d'analyse primaire de l'efficacité.



Parmi les patients ayant obtenu une réponse complète, aucune progression de la maladie ni aucun décès n'ont été observés, la durée médiane de la réponse n'ayant pas été atteinte.



Ces données feront l'objet d'une présentation orale lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), le 6 juin prochain.



' Breyanzi a montré des bénéfices cliniquement significatifs dans le plus large éventail d'hémopathies malignes à cellules B de toutes les thérapies CAR T dirigées par CD19, et nous restons déterminés à faire progresser les traitements innovants ', a déclaré Anne Kerber, vice-présidente senior, responsable du développement de la thérapie cellulaire, Bristol Myers Squibb.



