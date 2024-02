Bristol Myers Squibb : profite du succès de ses produits contre l'anémie

Bristol Myers Squibb est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir oublié des résultats meilleurs qu’attendu pour le quatrième trimestre. Le groupe pharmaceutique américain affiche un bénéfice par action ajusté de 1,70 dollar contre 1,53 dollar attendu, pour un chiffre d’affaires en hausse de 1% à 11,48 milliards de dollars, contre 11,19 milliards attendus. BMS s’attend à une croissance du chiffre d’affaires comprise entre 1% et 5% en 2024 avec un bénéfice par action compris entre 7,10 et 7,40 dollars.



Le laboratoire doit ce succès aux ventes de ses médicaments contre l'anémie, le Revlimid qui a récolté 1,45 milliard de dollars, et le Reblozyl qui a rapporté 320 millions de dollars au cours du trimestre, alors que les analystes attendaient 1,27 milliard de dollars et 280 millions de dollars, respectivement.