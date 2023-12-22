* BRISTOL MYERS SQUIBB RENFORCE SON PORTEFEUILLE DE NEUROSCIENCES AVEC L'ACQUISITION DE KARUNA THERAPEUTICS
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - PROPOSITION DE TRANSACTION POUR UNE VALEUR TOTALE DE 14 MILLIARDS DE DOLLARS EN ACTIONS
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO : TRANSACTION PROPOSÉE POUR 330,00 $ PAR ACTION EN ESPÈCES, POUR UNE VALEUR TOTALE DES CAPITAUX PROPRES DE 14,0 MILLIARDS DE DOLLARS, SOIT 12,7 MILLIARDS DE DOLLARS APRÈS DÉDUCTION DES LIQUIDITÉS ESTIMÉES ACQUISES.
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - LA TRANSACTION A ÉTÉ APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE BRISTOL-MYERS SQUIBB ET DE KARUNA.
* L'OPÉRATION DE BRISTOL-MYERS SQUIBB CO DEVRAIT AVOIR UN EFFET DILUTIF D'ENVIRON 0,30 $ SUR LE BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION DE BRISTOL MYERS SQUIBB EN 2024.
* LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2024.
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO : PRÉVOIT DE FINANCER L'ACQUISITION PRINCIPALEMENT PAR L'ÉMISSION DE NOUVELLES DETTES
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO : PRÉVOIT DE FINANCER L'ACQUISITION PRINCIPALEMENT PAR L'ÉMISSION DE NOUVEAUX EMPRUNTS * BRISTOL-MYERS SQUIBB CO : PRÉVOIT DE COMPENSER LES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DE LA TRANSACTION PAR L'ALLOCATION CONTINUE DES RESSOURCES, L'EFFICACITÉ DES COÛTS, LA HIÉRARCHISATION DES PORTEFEUILLES
* BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - LE TRAITEMENT COMPTABLE EN TANT QUE COMBINAISON D'ENTREPRISES OU ACQUISITION D'ACTIFS SERA DÉTERMINÉ LORS DE LA CLÔTURE PRÉVUE DE LA TRANSACTION Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :