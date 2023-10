Bristol Myers Squibb rachète la biotech Mirati

Bristol Myers Squibb a annoncé l'acquisition de la biotech américaine Mirati pour 58,00 dollars par action, soit une valeur nette de 4,8 milliards de dollars et jusqu'à 5,8 milliards de dollars, alors que c'est Sanofi qui était attendu comme repreneur de la société en fin de semaine dernière. L'acquisition apporte notamment le produit phare de Mirati, baptisé Krazati (adagrasib), approuvé par la FDA pour le traitement de certains cancers du poumon.



" Avec une forte adéquation stratégique, une science de haut niveau et des opportunités claires de création de valeur pour nos actionnaires, la transaction Mirati est alignée sur nos objectifs de développement commercial ", déclare Giovanni Caforio, directeur général et président du conseil d'administration de Bristol Myers Squibb.