Bristol Myers Squibb : relèvement des objectifs annuels

En marge de sa publication trimestrielle, Bristol Myers Squibb fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'année en cours, anticipant désormais un BPA ajusté (non GAAP) entre 0,60 et 0,90 dollar, et non plus entre 0,40 et 0,70 dollar.



De même, le laboratoire pharmaceutique prévoit maintenant une croissance de ses revenus (y compris à taux de changes constants) vers la borne haute de la partie basse de la plage à un chiffre (et non plus simplement au sein de cette partie basse) en 2024.



Sur son deuxième trimestre, Bristol Myers Squibb a vu son BPA ajusté s'accroitre de 18% à 2,07 dollars, pour une croissance de ses revenus de 9% à 12,2 milliards (+11% à changes constants), 'tirée principalement par le portefeuille de croissance et par Eliquis'.



