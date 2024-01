Bristol Myers : a reçu un avis positif du CHMP

Le 26 janvier 2024 à 14:10 Partager

Bristol Myers Squibb reçoit un avis positif du CHMP pour la thérapie cellulaire CAR T Abecma (idecabtagene vicleucel) dans des lignes thérapeutiques antérieures pour le myélome multiple exposé en rechute et réfractaire à triple classe).



Cette recommandation d'approbation est basée sur l'étude de phase 3 KarMMa-3 dans laquelle Abecma a démontré sa supériorité sur les schémas thérapeutiques standards.



Il s'agit du premier avis positif du CHMP concernant des lignes thérapeutiques antérieures pour une thérapie par cellules T du récepteur d'antigène chimérique (CAR) dans le traitement du myélome multiple récidivant et réfractaire.



L'approbation de la Commission européenne élargirait l'indication d'Abecma, ce qui en ferait la première thérapie cellulaire CAR T disponible dans l'Union européenne (UE) pour les patients atteints d'un myélome multiple récidivant et réfractaire exposé à une triple classe plus tôt dans le parcours de traitement.



'Cet avis positif du CHMP représente une étape importante vers la mise à disposition de notre première thérapie cellulaire anti-BCMA CAR T, Abecma, potentiellement transformatrice, à un plus grand nombre de patients plus tôt dans le paradigme de traitement du myélome multiple afin d'améliorer les résultats', a déclaré Anne Kerber, M.D., vice-président principal et responsable du développement clinique tardif, hématologie, oncologie et thérapie cellulaire (HOCT), Bristol Myers Squibb.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.