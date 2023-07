Bristol Myers : avis favorable du CHMP dans le mélanome

Bristol Myers Squibb annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a recommandé l'approbation d'Opdivo comme traitement adjuvant pour les patients de 12 ans et plus atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC complètement réséqué.



Cette opinion positive est basée sur les résultats de sécurité et d'efficacité de l'essai de phase 3 CheckMate -76K, dans lequel, avec un suivi minimum de 7,8 mois, Opdivo a réduit le risque de récidive ou de décès de 58% par rapport au placebo.



Ces résultats ont été présentés lors de la réunion annuelle 2022 de la Society for Melanoma Research (SMR). La Commission européenne, qui a le pouvoir d'approuver les médicaments dans l'Union européenne, va maintenant examiner la recommandation du CHMP.



