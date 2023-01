Bristol Myers : avis favorable du CHMP pour Reblozyl

Bristol Myers Squibb a reçu un avis favorable du CHMP pour Reblozyl (luspatercept) chez les patients adultes atteints de bêta-thalassémie associée à l'anémie et non dépendante des transfusions (ATN).



La recommandation va maintenant être examinée par la Commission européenne (CE). Une fois approuvée, il s'agirait de la troisième indication autorisée pour Reblozyl dans l'UE.



L'approbation par la Commission européenne élargirait les indications de Reblozyl pour le traitement de l'anémie chez les adultes atteints de bêta-thalassémie en Europe.



Dans l'étude pivot BEYOND, Reblozyl a significativement augmenté les taux d'hémoglobine, qui ont été maintenus sur une plus longue période par rapport au placebo.



' L'approbation potentielle de Reblozyl pour les patients atteints de bêta-thalassémie non dépendante des transfusions représente une évolution importante dans l'UE, où plusieurs pays présentent une prévalence élevée et où davantage de personnes sont touchées par la maladie. ' a déclaré Noah Berkowitz, vice-président, Développement hématologique, Bristol Myers Squibb.



