Bristol Myers : demande validée par l'EMA en cancer du foie

Bristol Myers Squibb annonce que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a validé sa demande de modification de type II pour Opdivo plus Yervoy comme option de traitement de première ligne potentielle du carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable ou avancé.



Cette demande était fondée sur les résultats de l'essai de phase 3 CheckMate -9DW, démontrant une amélioration de la survie avec cette combinaison par rapport au choix de lenvatinib ou de sorafénib par l'investigateur dans cette population de patients adultes.



'Environ 62.000 cas de cancer du foie sont diagnostiqués chaque année dans l'UE, le CHC étant le type prédominant', souligne Dana Walker, responsable du programme mondial, cancers gastro-intestinaux et génito-urinaires chez Bristol Myers Squibb.



