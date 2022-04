Bristol-Myers : des résultats dans la maladie cardiaque

Bristol Myers Squibb annonce les données de l'étude EXPLORER-LTE démontrant des améliorations durables des résultats cardiovasculaires cliniquement significatifs aux semaines 48 et 84 chez les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive symptomatique recevant Mavacamten.



Le traitement par mavacamten a montré une amélioration soutenue des niveaux de la circulation du ventriculaire gauche (LVOT), de la classe NYHA (New York Heart Association) et des niveaux de N-terminal pro brain natriuretic peptide (NT-proBNP).



Les résultats intermédiaires ont été présentés comme un essai clinique de dernière minute lors de la 71e session scientifique annuelle de l'American College of Cardiology.



'Ces données soulignent le potentiel du mavacamten à offrir une amélioration rapide et durable des principales mesures cardiaques chez les patients atteints de cette maladie chronique et parfois progressive', a déclaré Florian Rader, codirecteur de la Clinique de cardiomyopathie hypertrophique du Cedars-Sinai Medical Center.



