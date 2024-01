Bristol Myers : essai positif pour Opdivo en sous-cutanée

Bristol Myers a présenté ce week-end des données issues d'un essai de phase 3 évaluant la formulation sous-cutanée d'Opdivo (nivolumab) par rapport à Opdivo en voie intraveineuse (IV) chez les patients atteints d'un carcinome rénal à cellules claires avancé ou métastatique (ccRCC) ayant reçu un traitement systémique antérieur.



L'étude montre que la formule d'Opdivo sous-cutanée a démontré sa 'non-infériorité' par rapport à Opdivo par IV.



'Avoir la possibilité d'administrer l'immunothérapie par voie sous-cutanée pourrait sans aucun doute réduire le fardeau du traitement auquel les patients diagnostiqués avec un cancer sont actuellement confrontés, ainsi que contribuer à maximiser l'efficacité des systèmes de santé', estime Saby George, professeur d'oncologie et de médecine, directeur de Réseau d'essais cliniques, Département de médecine, Roswell Park Comprehensive Cancer Center.



Selon lui, ces résultats ont le potentiel de changer la pratique et d'améliorer l'expérience thérapeutique des patients avec une injection qui peut être administrée en moins de cinq minutes et, dans certains cas, en dehors du centre de perfusion.



