Bristol Myers : expiration de la période HSR pour RayzeBio

Bristol Myers Squibb et RayzeBio annoncent l'expiration, le 9 février au soir, de la période d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, ou HSR Act, dans le cadre de l'OPA précédemment annoncée du premier sur le second.



Pour rappel, cette offre vise à acquérir toutes les actions ordinaires en circulation de RayzeBio pour un prix d'achat de 62,50 dollars par action en numéraire, soit un montant d'environ 4,1 milliards de dollars.



L'expiration de la période HSR lève l'une des conditions à la réalisation de l'opération, qui reste néanmoins soumise, entre autres, à l'apport de la majorité des actions RayzeBio à l'OPA. À moins d'une prolongation, celle-ci expirera le 22 février au soir.



