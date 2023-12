Bristol Myers : gonflement du programme de rachat d'actions

Bristol Myers Squibb annonce que le 6 décembre, son conseil d'administration a autorisé le rachat de trois milliards de dollars supplémentaires d'actions ordinaires dans le cadre du programme pluriannuel de rachat d'actions.



Compte tenu de cette augmentation, l'enveloppe totale de l'autorisation de rachat d'actions du groupe pharmaceutique s'élève à environ cinq milliards de dollars. Le programme permet à la direction d'effectuer des rachats à sa discrétion.



Le moment et le montant de tout rachat d'actions en vertu de l'autorisation seront déterminés à une date ultérieure par la direction, à sa discrétion et en fonction des conditions du marché et d'autres considérations.



