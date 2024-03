Bristol Myers : initiatives pour plus d'équité en santé

Bristol Myers Squibb a dévoilé aujourd'hui une initiative de 1,8 million de dollars visant à faire progresser l'équité en matière de santé en abordant les déterminants sociaux de la santé (SdoH) au Brésil, Inde, Thaïlande et Royaume-Uni.



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit les SDoH comme des facteurs non médicaux qui influencent les résultats de santé. , tels que: le revenu et le statut social, l'éducation, l'environnement physique, les réseaux de soutien social, la génétique, les services de santé et le sexe.



Les nouvelles subventions pour l'équité en santé s'inscrivent dans le prolongement de l'engagement à long terme plus large de l'entreprise d'investir 150 millions de dollars dans l'équité en santé d'ici 2025.



'Ces nouvelles subventions pour l'équité en matière de santé renforcent l'engagement de Bristol Myers Squibb à garantir que tous les patients ont accès à des soins de santé de haute qualité, quel que soit l'endroit où ils vivent', a commenté Cari Gallman, vice-présidente exécutive des affaires générales chez Bristol Myers Squibb.



