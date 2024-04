Bristol Myers : la FDA valide Abecma dans le myélome multiple

Bristol Myers Squibb et son partenaire 2seventy bio font savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé Abecma (idecabtagene vicleucel; ide-cel) pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire ayant suivi au moins deux lignes de traitement antérieures comprenant un agent immunomodulateur (IMiD), un inhibiteur du protéasome (PI) et un anticorps monoclonal anti-CD38.



Cette approbation étend l'indication d'Abecma, le rendant disponible plus tôt aux patients qui ont rechuté ou sont devenus réfractaires après une exposition à ces trois classes principales de traitement (exposition triple classe), après deux lignes de traitement antérieures.



' Abecma a démontré un bénéfice en termes de survie sans progression trois fois supérieur à celui des schémas thérapeutiques standards pour le myélome multiple en rechute ou réfractaire, et nous apportons désormais la promesse de la thérapie cellulaire aux patients plus tôt dans leur parcours thérapeutique', a déclaré Bryan Campbell, vice-président senior responsable commercial des thérapies cellulaires chez Bristol Myers Squibb.





