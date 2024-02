Bristol Myers : n'approuve pas l'offre de Tutanota

Bristol Myers Squibb a annoncé hier avoir récemment pris connaissance d'une offre publique d'achat non sollicitée de Tutanota visant à acheter jusqu'à 500 000 actions ordinaires de Bristol Myers Squibb, représentant nettement moins d'un pour cent des actions ordinaires en circulation de Bristol Myers Squibb, à un prix d'offre de 55 $ par action.



Tutanota indique dans ses documents d'offre qu'elle prévoit de prolonger l'offre pour des périodes successives de 45 à 180 jours jusqu'à ce que le prix du marché des actions ordinaires de Bristol Myers Squibb dépasse le prix de l'offre.



Bristol Myers Squibb recommande aux actionnaires de ne pas déposer leurs actions en réponse à l'offre de Tutanota, car l'offre est conditionnelle à ce que le prix de l'offre soit inférieur au prix du marché pour les actions ordinaires de Bristol Myers Squibb et sous réserve de nombreuses conditions supplémentaires, y compris l'obtention par Tutanota d'un financement pour l'offre.



Bristol Myers Squibb recommande aux actionnaires qui n'ont pas répondu à l'offre de Tutanota de ne prendre aucune mesure.



' Bristol Myers Squibb n'approuve pas la mini-offre publique d'achat non sollicitée de Tutanota et n'est en aucun cas associée à Tutanota, à sa mini-offre publique d'achat ou à ses documents de mini-offre publique d'achat ' indique le groupe.



