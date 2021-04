Bristol-Myers : BPA ajusté quasi-stable au 1er trimestre

Le laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers Squibb annonce avoir engrangé sur son premier trimestre 2021 un BPA ajusté en croissance de 1% à 1,74 dollar, manquant ainsi les attentes des analystes, et confirme sa fourchette cible annuelle allant de 7,35 à 7,55 dollars.



Ses revenus sur les trois premiers mois de l'année se sont accrus de 3% à près de 11,1 milliards de dollars (+1% hors effets de changes). En excluant les comportements d'achats liés à la Covid-19 un an auparavant, le chiffre d'affaires a augmenté de 8%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.