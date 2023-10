Bristol Myers : nouveaux résultats pour le psoriasis

Bristol Myers Squibb a annoncé aujourd'hui les nouveaux résultats triennaux de l'essai d'extension à long terme (LTE) POETYK PSO du traitement par Sotyktu (deucravacitinib) chez des patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère.



Le groupe annonce que les données à long terme de Sotyktu (deucravacitinib) démontrent une efficacité durable et une innocuité constante jusqu'à trois ans dans le psoriasis en plaques modéré à sévère.



Sotyktu a démontré un profil de sécurité cohérent sans augmentation des événements indésirables ou des événements indésirables graves et sans émergence de nouveaux signaux de sécurité



De nouvelles données seront présentées au Congrès 2023 de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie.



' Ces nouveaux résultats positifs sur trois ans renforcent l'efficacité à long terme et le profil d'innocuité bien établi de Sotyktu administré une fois par jour, le premier et le seul inhibiteur de TYK2 disponible, et renforcent notre confiance dans son rôle de traitement oral de choix pour les adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère ', a déclaré April Armstrong, MD, MPH, chercheuse clinique dans le programme d'essais cliniques POETYK PSO et professeure et chef de dermatologie à l'Université de Californie Los Angeles.



