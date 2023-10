Bristol Myers : nouvelles données pour la sclérose en plaques

Bristol Myers Squibb présente de nouvelles données Zeposia (ozanimod) sur la progression de la maladie à long terme chez les patients atteints de formes récurrentes de sclérose en plaques.



Les données de dernière minute des essais DAYBREAK et RADIANCE montrent des taux tout aussi faibles d'activité de rechute indépendante de la progression (PIRA) et d'aggravation associée aux rechutes (RAW) après huit ans de suivi.



Le premier rapport intermédiaire de l'essai de phase 3b ENLIGHTEN montre que près de la moitié des patients atteints de sclérose en plaques récurrente précoce présentent une amélioration cliniquement significative du fonctionnement cognitif par rapport au départ après un an de Traitement Zeposia



' Étant donné que les données ont montré que 25 % des personnes atteintes de sclérose en plaques développent une ARIP après environ sept ans, ces nouvelles analyses sont pertinentes pour les médecins et les patients, car ils envisagent une intervention précoce avec des thérapies très efficaces pour empêcher la maladie latente, un facteur important et précoce de l'invalidité à long terme et des rechutes, les caractéristiques de la progression de la maladie. ' a déclaré Jeffrey Cohen. MD, Mellen Center for Multiple Sclerosis Treatment and Research, Neurological Institute, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio et consultant rémunéré de Bristol Myers Squibb.



