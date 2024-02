Bristol Myers : repli de 7% du BPA au 4e trimestre

Bristol Myers Squibb publie au titre des trois derniers mois de 2023 un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 7% à 1,70 dollar, pour des revenus en croissance de 1% à un peu moins de 11,5 milliards, toujours pénalisés par de moindres ventes de Revlimid.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, il a ainsi engrangé un BPA ajusté en baisse de 2% à 7,51 dollars, dans le bas de sa fourchette-cible d'il y a trois mois (7,50 à 7,65 dollars), avec un tassement de 2% de ses revenus, conformément à ses prévisions.



Pour l'année 2024, le laboratoire pharmaceutique indique anticiper un BPA ajusté (hors impact des transactions en cours) compris entre 7,10 et 7,40 dollars, ainsi qu'une croissance de ses revenus dans le bas de la plage à chiffre.



