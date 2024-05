Bristol Myers : stratégie sur 10 ans pour les pays pauvres

Bristol Myers Squibb annonce une stratégie sur 10 ans baptisée ASPIRE, visant à faire progresser l'accès à ses traitements innovants et à aider les patients des pays à revenu faible et intermédiaire à accéder à des médicaments susceptibles de sauver des vies.



Cette stratégie soutient l'engagement du laboratoire pharmaceutique à atteindre plus de 200.000 patients dans les pays à revenu faible et intermédiaire d'ici 2033 grâce à ses traitements innovants.



En particulier, Bristol Myers entame une collaboration stratégique avec la Coalition pour l'accès aux médicaments oncologiques (ATOM) afin d'élargir l'accès à sa thérapie immuno-oncologique Opdivo dans certains pays.



