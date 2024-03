La FDA américaine élargit l'utilisation de la thérapie anticancéreuse de Bristol Myers

La Food and Drug Administration des États-Unis a élargi jeudi l'utilisation de la thérapie cellulaire Breyanzi de Bristol Myers Squibb pour un type de cancer du sang à évolution lente, marquant ainsi la deuxième approbation du traitement. (Reportage de Bhanvi Satija, Puyaan Singh et Mrinmay Dey à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber et Mrigank Dhaniwala)