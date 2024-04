Bristol Myers Squibb a déclaré samedi que les résultats des études de phase finale de son médicament expérimental contre la schizophrénie montraient qu'il contribuait à réduire les symptômes de cette maladie sans entraîner l'effet secondaire courant de prise de poids lié à d'autres antipsychotiques.

Le fabricant de médicaments a obtenu l'accès à ce traitement, appelé KarXT, dans le cadre de l'accord de 14 milliards de dollars qu'il a conclu l'année dernière pour acheter Karuna Therapeutics. Les données à long terme sur le médicament ont renforcé les résultats des études antérieures à court terme, a déclaré l'entreprise.

Au cours d'un suivi d'un an, le médicament a contribué à réduire les symptômes tels que les délires et à diminuer la parole de plus de 30 %, selon une échelle de mesure de la maladie, chez plus de 75 % des patients.

"Les traitements antipsychotiques actuels sont associés à un certain nombre d'effets indésirables, notamment des profils métaboliques défavorables, des augmentations de poids... et il existe toujours un besoin de traitements plus efficaces", a déclaré Roland Chen, SVP, développement mondial de médicaments pour l'immunologie, les neurosciences et le développement cardiovasculaire chez Bristol Myers.

Les données montrent que KarXT a permis de réduire le poids moyen de 2,56 kilogrammes après 52 semaines. La majorité des participants, soit 65,1 %, ont vu leur poids diminuer au cours de l'essai, et 17,6 % d'entre eux ont enregistré une diminution de leur poids corporel supérieure ou égale à 7 %.

Sur l'ensemble des essais, 14,9 % des patients ont interrompu l'étude en raison d'effets indésirables liés au traitement. Les effets indésirables les plus fréquents étaient des nausées et des vomissements, la majorité d'entre eux étant légers et transitoires, a indiqué la société.

KarXT devrait stimuler les ventes à la fin des années 2020 et au cours de la prochaine décennie, à un moment où deux des principaux médicaments de Bristol Myers, le Revlimid, traitement du cancer du sang, et l'Eliquis, anticoagulant, sont confrontés à la concurrence des génériques.