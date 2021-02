Sanofi et Bristol-Myers doivent payer plus de 834 millions de dollars à Hawaï

Washington (awp/afp) - Coup dur pour Sanofi et Bristol-Myers Squibb (BMS): la justice américaine demande aux deux laboratoires de verser plus de 834 millions de dollars à l'Etat d'Hawaï pour ne pas avoir donné suffisamment d'informations aux personnes non blanches sur les risques liés à son médicament Plavix.

Le juge Dean Ochiai de Honolulu a estimé, dans un verdict rendu lundi, que Sanofi et BMS, qui produisent et commercialisent Plavix dans le cadre d'un partenariat, n'ont pas donné des informations complètes aux malades non-blancs.

Le magistrat a donné raison à la procureure de l'Etat de Hawaï, qui accusait les deux groupes pharmaceutiques de ne pas avoir indiqué que le Plavix, un fluidifiant du sang, pouvait avoir un effet limité voire nul chez des personnes asiatiques et des malades originaires du Pacifique.

Il a par conséquent déduit que les pratiques commerciales des deux groupes pharmaceutiques ont privilégié les profits, selon des documents judiciaires, au détriment de malades.

Sanofi et BMS rejettent ces conclusions et annoncent qu'ils vont interjeter appel.

"Les preuves scientifiques ne soutiennent pas les allégations contenues dans la plainte que les deux entreprises rejettent", dénoncent les laboratoires dans un courriel commun à l'AFP.

"Des cardiologues éminents ont examiné les preuves scientifiques et continuent de recommander le Plavix comme le médicament standard pour toutes les indications (avancées) indépendamment de la race et de l'ethnie. En fait (...) la recherche a montré que le Plavix fournissait le même résultat pour les patients d'origine asiatique", ajoutent Sanofi et BMS.

Au terme d'un procès ayant duré un mois, Sanofi et BMS doivent chacun verser 417 millions de dollars de pénalités financières. Les faits reprochés s'étalent de 1998 à 2010.

Le Plavix est un fluidifiant du sang, destiné à réduire le risque de formation de caillots dans les vaisseaux sanguins en empêchant les plaquettes de s'agglutiner.

