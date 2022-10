Boris Johnson et Rishi Sunak en tête de la course pour devenir le prochain premier ministre britannique

Après la démission de Mme Truss jeudi, mettant fin à ses six semaines au pouvoir, ceux qui veulent la remplacer tentaient de trouver les 100 voix des parlementaires conservateurs nécessaires pour se présenter à un concours dont le parti espère qu'il redressera sa situation.

Alors que les conservateurs risquent d'être balayés lors des prochaines élections nationales, selon les sondages d'opinion, la course est lancée pour devenir le cinquième premier ministre britannique en six ans.

Le gagnant sera annoncé soit lundi, soit vendredi de la semaine prochaine.

Dans ce qui serait un retour extraordinaire, Johnson, qui a été évincé par les parlementaires il y a un peu plus de trois mois, fait la course en tête aux côtés de Sunak pour être couronné le prochain premier ministre.

"Je pense qu'il a fait ses preuves en matière de redressement. Il peut redresser la situation. Et je suis sûr que mes collègues entendent ce message haut et fort", a déclaré le parlementaire conservateur Paul Bristow à propos de Johnson sur la radio LBC.

"Boris Johnson est le personnage que le parti travailliste craint, Boris Johnson peut gagner les prochaines élections générales", a-t-il ajouté.

Johnson, qui a quitté son poste en se comparant à un dictateur romain porté au pouvoir à deux reprises pour repousser les crises, pourrait avoir du mal à atteindre les 100 voix après que son mandat de trois ans ait été entaché de scandales et d'allégations de mauvaise conduite.

L'un de ses anciens conseillers, qui ne parle plus à Johnson et a demandé à ne pas être identifié, a déclaré qu'il était peu probable qu'il atteigne l'objectif, s'étant aliéné des dizaines de conservateurs pendant son mandat marqué par les scandales.

Mais Will Walden, qui a également travaillé pour Johnson, a déclaré à Sky News que l'ancien premier ministre rentrait de vacances et prenait des sondages.

Le concours a commencé jeudi, quelques heures seulement après que Truss se soit présentée devant son bureau de Downing Street pour dire qu'elle ne pouvait pas continuer.

Sunak, l'ancien analyste de Goldman Sachs qui est devenu ministre des finances juste au moment où la pandémie de COVID-19 est arrivée en Europe, est le favori des bookmakers, suivi de Johnson. En troisième position se trouve Penny Mordaunt, un ancien ministre de la défense populaire auprès des membres du Parti conservateur.

Aucun n'a officiellement déclaré sa candidature.

TRUSS QUITTE

Truss a démissionné jeudi après le mandat le plus court et le plus chaotique de tous les Premiers ministres britanniques, après que son programme économique ait brisé la réputation de stabilité financière du pays et laissé de nombreuses personnes dans la pauvreté.

Mme Truss a déclaré qu'elle n'était plus en mesure de mener à bien son programme après que son plan économique ait fait vaciller les marchés et se soit retrouvé sur le plancher de la salle de montage lorsqu'elle a été contrainte de faire appel à un nouveau ministre des finances.

"J'ai donc parlé à Sa Majesté le Roi pour l'informer que je démissionne de mon poste de chef du Parti conservateur", a déclaré Mme Truss, qui n'était soutenue que par son mari, ses assistants et ses fidèles ministres étant notablement absents.

La vue d'un autre premier ministre impopulaire faisant un discours de démission à Downing Street - et le début d'une nouvelle course à la direction - souligne à quel point la politique britannique est devenue volatile depuis le vote de 2016 pour quitter l'Union européenne.

Certains parlementaires conservateurs espèrent que la course pour la remplacer sera rapide et simple, exhortant les prétendants à se coaliser autour d'un candidat pour réduire la douleur d'un autre concours meurtrier.

Sunak, qui a eu raison d'avertir que le plan fiscal de Truss menaçait l'économie, est le favori mais reste profondément impopulaire auprès de certains conservateurs après avoir contribué à déclencher la rébellion estivale contre Johnson.

Mordaunt est considérée comme une paire de mains fraîches, largement épargnée par les administrations précédentes. Mais elle n'a pas non plus fait ses preuves et, jusqu'à présent, elle est à la traîne de Sunak et Johnson pour ce qui est de trouver des partisans.

Quelle que soit la personne qui prendra la tête du parti, elle aura une montagne à gravir pour tenter de restaurer ou de renouveler la réputation du Parti conservateur, qui détient une large majorité au parlement et n'a pas besoin de convoquer une élection nationale avant deux ans.

"La question de savoir si un changement de leader sera suffisant pour rendre les conservateurs crédibles sur le plan électoral est certainement très discutable", a déclaré le politologue John Curtice à la chaîne LBC.

"Le problème pour les conservateurs est que leur image de marque en tant que parti capable de s'occuper de l'économie ... a maintenant été très, très fortement ternie, et il pourrait être très difficile de la récupérer en l'espace de deux ans."