Bristow Group Inc. est un fournisseur de solutions de vol vertical. La société fournit principalement des services d'aviation à un large éventail de sociétés d'énergie offshore et d'entités gouvernementales. Les services d'aviation de la société comprennent le transport de personnel, la recherche et le sauvetage (SAR), l'évacuation médicale, le transport par aéronef à voilure fixe, les systèmes sans pilote et les services d'hélicoptère ad hoc. Elle se concentre sur les contrats de services d'hélicoptères et d'aéronefs à voilure fixe. La société possède et exploite des catégories d'hélicoptères, tels que les hélicoptères lourds, les hélicoptères moyens, les hélicoptères légers et les hélicoptères monomoteurs. Elle exploite les modèles d'hélicoptères S92, AW189 et AW139. Elle dessert des clients en Australie, au Brésil, au Canada, au Chili, aux Caraïbes néerlandaises, aux îles Falkland, en Guyane, en Inde, au Mexique, aux Pays-Bas, au Nigeria, en Norvège, en Espagne, au Suriname, à Trinidad, au Royaume-Uni (U.K.) et aux États-Unis (U.S.). La flotte de la compagnie comprend 227 avions répartis sur six continents et dans 17 pays différents.

