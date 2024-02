(Alliance News) - Leonardo Spa et Bristow Group, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de vol vertical innovants et durables, ont annoncé mercredi la signature d'un accord-cadre prévoyant des commandes fermes pour 10 hélicoptères AW189 et des options pour dix unités supplémentaires.

Bristow emploie actuellement 21 AW189 dans le monde, et cinq autres appareils sortiront de la chaîne de montage cette année. Le nouvel accord-cadre comprend un plan d'expansion de la flotte pour la période 2025-2028.

Bristow déploie l'AW189 pour le transport offshore en soutien à l'industrie de l'énergie et pour les services gouvernementaux en soutien aux opérations de recherche et de sauvetage au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et, à partir de début 2025, en Irlande. L'AW189, le modèle le plus performant dans sa catégorie de poids, offre une conception moderne, un large rayon d'action et une grande autonomie, une sécurité élevée et une capacité de charge proche des modèles plus grands et plus lourds, mais avec des coûts d'exploitation moindres.

Gian Piero Cutillo, directeur général de Leonardo Helicopters, a déclaré : "Cette nouvelle étape dans le soutien à Bristow est une nouvelle preuve des capacités exceptionnelles de l'AW189, un modèle de référence dans sa catégorie pour les tâches de soutien à l'industrie de l'énergie chez les grands opérateurs et dans les pays importants. Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre notre contribution à Bristow avec cet hélicoptère, sa technologie et les solutions de support produit associées.

Bristow, partenaire de Leonardo depuis plus de 28 ans, possède une flotte composée d'une large gamme de modèles, dont l'hélicoptère monomoteur AW119, l'hélicoptère léger bimoteur AW109, l'hélicoptère bimoteur AW139 de classe intermédiaire et l'hélicoptère bimoteur AW189 de classe super-moyenne. La flotte d'hélicoptères Leonardo de Bristow comptera près de 110 appareils avec l'arrivée de ces dix AW189 supplémentaires.

En 2022, les deux partenaires ont signé un accord portant sur un programme de service global de 10 ans pour les flottes d'AW139 et d'AW189 en service dans le monde entier. Ce nouveau programme de service vise à garantir une logistique encore plus efficace et des économies pour l'opérateur, soulignant la valeur du soutien logistique de Leonardo en augmentant les performances dans différentes zones géographiques.

L'action Leonardo est en hausse de 0,5 pour cent à 19,61 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

