Factbox - La compagnie aérienne indienne Go First demande une résolution d'insolvabilité alors que des problèmes de moteur immobilisent sa flotte

Voici quelques informations sur le transporteur à bas prix :

Go First a été constituée en avril 2004 sous le nom de GoAir et a commencé ses opérations aériennes en novembre de l'année suivante. Son premier vol a eu lieu entre Mumbai et Ahmedabad.

La compagnie aérienne est détenue par le groupe Wadia, qui dirige également le fabricant de pain et de biscuits Britannia Industries et l'entreprise textile Bombay Dyeing and Manufacturing Co.

Elle dessert 27 destinations nationales et sept villes internationales, dont Dubaï et Phuket.

La flotte de Go First compte 59 appareils, dont 54 A320neo et cinq A320.

Près de la moitié de la flotte est restée clouée au sol en raison de défaillances des réacteurs Pratt & Whitney (P&W), qui doivent encore être remplacés.

L'immobilisation au sol a coûté 108 milliards de roupies (1,32 milliard de dollars) en pertes de revenus et en dépenses supplémentaires, a déclaré Go First dans un communiqué mardi.

Le transporteur à bas prix a enregistré sa plus grosse perte annuelle au cours de l'exercice 2022, ont rapporté les médias locaux.

Le groupe Wadia était en temps utile pour vendre une partie de sa participation ou sortir complètement de la compagnie aérienne, avait rapporté le journal Economic Times en avril.

La part de marché de Go First dans le secteur de l'aviation intérieure indienne est tombée à 6,9 % en mars, contre 8,4 % en janvier.

L'immobilisation au sol et les problèmes connexes ont également amené la compagnie aérienne à retarder son projet d'introduction en bourse, ont rapporté les médias locaux.

La compagnie aérienne a enregistré la plus faible performance en temps utile, un indicateur de la ponctualité, de 49,2% en mars.

(1 $ = 81,8240 roupies indiennes)