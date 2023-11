BAT : nomination de la future directrice financière

Le 02 novembre 2023

BAT annonce la nomination de Soraya Benchikh au poste de directrice financière et directrice exécutive. Elle rejoindra BAT à partir du 1er mai 2024, succédant à Javed Iqbal, qui continuera d'exercer les fonctions de directeur financier par intérim jusqu'au 30 avril 2024.



Soraya Benchikh est présidente Europe de Diageo depuis janvier 2023, après avoir rejoint Diageo en juillet 2020 en tant que directrice générale pour l'Europe du Nord.



Soraya Benchikh a auparavant passé 20 ans chez BAT où elle a été présidente de BAT France, directrice de zone pour l'Afrique de l'Est et australe et directrice financière régionale pour l'Europe.



Plus tôt dans sa carrière, Soraya Benchikh a ausis occupé des postes financiers chez General Electric et Gillette.



