British American Tobacco p.l.c. figure parmi les principaux producteurs de tabac mondiaux. Le groupe produit également des cigares, du tabac à rouler et à pipe. En 2023, le groupe a commercialisé 654 milliards de cigarettes (détention d'un portefeuille de plus de 200 marques, dont Lucky Strike, Dunhill, Kent, Pall Mall, Kool et Rothmans). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (43,8%), Amérique (36%), Asie-Pacifique, Moyen Orient et Afrique (20,2%).