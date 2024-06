British American Tobacco PLC - fabricant de cigarettes et de produits de vapotage basé à Londres - conclut un accord "irrévocable et non discrétionnaire" de rachat d'actions auprès d'UBS AG du lundi au 24 juillet. Ce plan de rachat a pour but de réduire son capital social et les actions rachetées seront annulées. BAT n'indique pas le nombre d'actions qu'elle rachètera à UBS. Par ailleurs, BAT déclare avoir racheté 31 233 actions au prix moyen de 2 468,96 pence le vendredi de la semaine dernière.

BAT a déclaré qu'elle prévoyait de racheter des actions pour une valeur de 700 millions de livres sterling en 2024, suivi d'un rachat de 900 millions de livres sterling en 2025.

Cours actuel de l'action à Londres : 2 525,00 pence, en hausse de 1,55 lundi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 3,7

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 579,72 ZAR, en hausse de 2,8 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,5

