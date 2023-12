Selon les investisseurs et les analystes, les grandes sociétés de tabac qui se tournent vers de nouveaux produits à base de nicotine, notamment Philip Morris International (PMI) et British American Tobacco, ont le plus à perdre si les produits de remplacement du tabac sont soumis aux mêmes règles que les cigarettes.

L'Organisation mondiale de la santé a exhorté jeudi les gouvernements à appliquer aux vapes des contrôles similaires à ceux des cigarettes, estimant qu'elles rendent de nouveaux utilisateurs dépendants de la nicotine.

Les fabricants de tabac qui développent des produits alternatifs à la nicotine pourraient en pâtir, car le renforcement des restrictions et la prise de conscience croissante des risques pour la santé pèsent sur leurs activités dans le secteur des cigarettes.

PMI, le plus grand fabricant de tabac au monde en termes de valeur marchande, a pris la tête du mouvement en faveur des produits de substitution, ce qui a permis à son ratio cours-bénéfice - un indicateur clé de l'évaluation des entreprises - d'augmenter considérablement par rapport à ses rivaux.

Cela signifie également qu'elle a le plus à perdre si des réglementations strictes s'étendent aux produits à base de nicotine, a déclaré Pieter Fourie, gestionnaire du Sanlam's Global High Quality Fund, qui détient des actions du secteur du tabac.

"Peut-être que cet avantage ne subsiste pas", a-t-il déclaré à propos de la valorisation plus élevée de PMI.

Le cas d'investissement pour des sociétés comme Imperial Brands serait moins affecté par de tels changements, a-t-il ajouté.

Imperial a revu sa stratégie en 2021 pour se concentrer sur son activité principale, le tabac, et a revu à la baisse ses aspirations en matière de nouveaux produits à base de nicotine après avoir manqué plusieurs objectifs de vente et perdu des parts de marché dans sa division principale, les cigarettes.

IL EST PEU PROBABLE QUE DES CHANGEMENTS RAPIDES INTERVIENNENT

British American Tobacco investit massivement dans des produits alternatifs, axés sur le vapotage et la nicotine orale, et souhaite que 50 % de ses revenus proviennent de ces produits d'ici à 2035. L'objectif de PMI est de tirer deux tiers de ses revenus nets des produits "sans fumée" d'ici à 2030.

PMI a consacré la majeure partie des quelque 10,5 milliards de dollars investis dans les produits "sans fumée" aux produits du tabac chauffés, dans lesquels des dispositifs chauffent le tabac sans le brûler, afin d'éviter les substances chimiques nocives produites par la combustion.

Les recommandations de l'OMS en matière de vapotage interviennent à la veille d'une conférence bisannuelle des 183 gouvernements signataires d'un traité mondial sur la lutte antitabac, prévue l'année prochaine, au cours de laquelle les pays devraient discuter de nouveaux produits à base de nicotine, y compris les vapes et le tabac chauffé.

L'agence des Nations unies n'a aucune autorité sur les réglementations nationales en matière de nicotine et se contente de fournir des conseils. Bien que le traité soit contraignant, il est peu probable que les gouvernements signataires adoptent prochainement de nouvelles règles sur les produits de substitution dans le cadre de l'accord.

En effet, le traité est élaboré par consensus et les gouvernements ont des points de vue très différents sur la manière d'aborder les nouveaux produits à base de nicotine.

Certains pays, comme le Royaume-Uni, ont placé les vapes au cœur des efforts de santé publique visant à réduire le nombre de décès et de maladies causés par le tabagisme. Ailleurs, sur de grands marchés comme l'Inde, les vapes et les produits du tabac chauffés sont totalement interdits.

Les pays qui adoptent volontairement les recommandations de l'OMS ont tendance à le faire à des rythmes différents, a déclaré Brett Cooper, associé directeur de la société de recherche en actions Consumer Edge. Il est donc peu probable que la réglementation des nouveaux produits à base de nicotine évolue rapidement à l'échelle mondiale.

Néanmoins, toute évolution vers des réglementations plus strictes désavantage les fabricants de tabac par rapport à la situation actuelle, selon M. Cooper, tandis que la prudence de l'OMS les empêche de faire pression pour obtenir des réglementations plus favorables à l'échelle mondiale.

RÉDUCTION DE LA CONCURRENCE

M. Cooper et M. Fourie ont tous deux souligné que la demande de nicotine de la part des consommateurs n'est pas près de s'estomper.

"À moins que la nicotine ne devienne une substance interdite, ces entreprises ont une opportunité de marché pour l'avenir", a convenu Steve Clayton, responsable des fonds d'actions chez Hargeaves Lansdown, qui détient des actions de sociétés de tabac.

Le contrôle des nouveaux produits à base de nicotine s'est également avéré difficile dans de nombreux pays.

Aux États-Unis, des fabricants chinois ont inondé le marché de vapes aromatisées illégales ces dernières années, profitant d'une application insuffisante de la loi après que les autorités de régulation ont tenté de mettre un frein à l'utilisation des e-cigarettes.

L'Australie, où les vapoteurs ont besoin d'une ordonnance pour obtenir des e-cigarettes contenant de la nicotine, a également dû faire face à un afflux de produits illégaux.

Les fabricants de tabac se sont donc retrouvés en concurrence avec une multitude de petits acteurs qui font souvent fi des règles.

Clayton et Chris Beckett, responsable de la recherche chez Quilter Cheviot, un autre investisseur dans le secteur du tabac, ont déclaré que davantage de réglementations - avec une application adéquate - pourraient en fait donner un avantage aux grands fabricants de tabac.

Selon M. Beckett, cela augmenterait les barrières à l'entrée et réduirait la concurrence, aidant ainsi les fabricants de tabac à reproduire les avantages qu'ils ont avec les cigarettes, y compris la capacité de pratiquer des prix élevés.

"Transposez un environnement similaire des cigarettes combustibles au vapotage et au tabac chauffé, et vous vous retrouvez avec Big Tobacco qui détient de très grandes parts de marché et une activité très rentable", a déclaré M. Beckett.