L'administration Biden a demandé à un juge fédéral de rejeter une plainte déposée par des groupes anti-tabac exigeant qu'elle mette fin à près d'un an de retard et interdise les cigarettes mentholées, qui sont consommées de manière disproportionnée par les Noirs et les jeunes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la Food and Drug Administration a déclaré que le retard n'était pas déraisonnable parce qu'elle n'avait pas encore déterminé qu'une interdiction était "appropriée pour la protection de la santé publique".

Elle a également déclaré que les plaignants n'avaient pas d'intérêt direct dans une interdiction et n'avaient donc pas qualité pour agir, citant le rejet par la Cour suprême des États-Unis, le 13 juin, d'une tentative de groupes anti-avortement et de médecins visant à restreindre l'accès à une pilule abortive largement utilisée.

La plainte a été déposée le 2 avril devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie, par l'American Medical Association, l'African American Tobacco Control Leadership Council, Action on Smoking and Health et la National Medical Association.

Un avocat des groupes n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat vendredi.

Le menthol, que l'on trouve naturellement dans la menthe poivrée et d'autres plantes similaires, est le seul arôme de cigarette encore autorisé par la loi de 2009 qui a donné à la FDA le pouvoir de réglementer le tabac.

Les autorités sanitaires gouvernementales espéraient interdire cet arôme en août dernier, mais elles ont repoussé la date à plusieurs reprises.

Le dernier report date du 26 avril, lorsque le secrétaire d'État à la santé et aux services sociaux, Xavier Becerra, a laissé entendre que l'affaire pourrait s'éterniser au-delà des élections de novembre en déclarant que les négociations prendraient "beaucoup plus de temps".

Le ministère de la santé et des services sociaux est l'agence mère de la FDA.

Une interdiction coûterait probablement des milliards de dollars de revenus annuels aux cigarettiers tels qu'Altria et British American Tobacco.

Elle pourrait également empêcher les électeurs noirs de soutenir le président Joe Biden, qui cherche à se faire réélire.

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies, environ 81 % des adultes noirs qui fument des cigarettes utilisent des variétés mentholées, contre seulement 34 % des adultes blancs.

Parmi les fumeurs de cigarettes âgés de 18 à 25 ans, 53 % utilisent des cigarettes mentholées, contre 42 % des fumeurs de plus de 35 ans, selon les CDC.

La FDA a déclaré que l'élimination du menthol pourrait éviter 324 000 à 654 000 décès dus au tabagisme aux États-Unis sur une période de 40 ans.

L'affaire est la suivante : African American Tobacco Control Leadership Council et al v. U.S. Department of Health and Human Services et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 24-01992. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; rédaction de Diane Craft)