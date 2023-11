British American Tobacco PLC - fabricant de cigarettes, de tabac et d'autres produits à base de nicotine basé à Londres - nomme Soraya Benchikh au poste de directeur financier le 1er mai 2024. La dirigeante de Diageo PLC succèdera à Javed Iqbal, qui continuera d'occuper le poste de directeur financier par intérim jusqu'au 30 avril 2024. Elle a rejoint Diageo en 2020 et a auparavant passé 20 ans chez BAT, où elle a été présidente de BAT France, directrice de zone pour l'Afrique de l'Est et du Sud, et directrice financière régionale pour l'Europe. Le poste de directeur financier est resté vacant après que le directeur financier Tadeu Marroco a été promu directeur général en mai de cette année, en remplacement de Jack Bowles.

"Je suis heureux d'accueillir Soraya en tant que directrice financière et au sein du conseil d'administration. Elle apporte une grande expérience en matière de leadership et un sens aigu des affaires, qu'elle a acquis en occupant des fonctions financières et commerciales. L'excellente expérience de Soraya dans différentes zones géographiques et sa compréhension approfondie du secteur font d'elle la personne idéale pour ce poste", a déclaré Luc Jobin, président du conseil d'administration.

Cours de l'action à Londres : 2 475,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 29

Cours de l'action à Johannesburg : 561,90 ZAR, en légère hausse

Variation sur 12 mois : en baisse de 18

