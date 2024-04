Le gouvernement américain a été attaqué en justice mardi par des groupes anti-tabac qui réclament l'interdiction des cigarettes mentholées et reprochent à l'administration Biden de l'avoir retardée.

Présent à l'état naturel dans la menthe poivrée et d'autres plantes similaires, le menthol est utilisé de manière disproportionnée par les fumeurs noirs, en partie à cause des efforts de marketing des fabricants de tabac, et il attire également les jeunes fumeurs.

En avril 2022, la Food and Drug Administration américaine a proposé d'interdire le menthol. Les autorités sanitaires avaient initialement prévu de publier une règle finale pour le mois d'août dernier, mais après avoir manqué cette échéance, elles ont repoussé la date cible au mois dernier.

Cette date est désormais dépassée, ce qui a conduit la FDA et son agence mère, le ministère de la santé et des services sociaux, à engager une action en justice pour demander l'interdiction du menthol.

"En raison de l'inaction des défendeurs, les fabricants de tabac ont continué à utiliser les cigarettes mentholées pour cibler les jeunes, les femmes et la communauté noire, au détriment de la santé publique", peut-on lire dans la plainte déposée auprès du tribunal fédéral d'Oakland, en Californie.

Le menthol est le seul arôme de cigarette encore autorisé en vertu d'une loi de 2009 qui a donné à la FDA le pouvoir de réglementer le tabac.

L'action en justice a été intentée par l'African American Tobacco Control Leadership Council, Action on Smoking and Health et l'Association médicale nationale.

Ni le HHS ni la FDA n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La FDA a déclaré que l'élimination du menthol pourrait éviter 324 000 à 654 000 décès dus au tabagisme aux États-Unis sur une période de 40 ans.

Environ 10,1 millions d'Américains ont commencé à fumer à cause des cigarettes mentholées entre 1980 et 2018, et 378 000 personnes sont mortes prématurément, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Les ventes de cigarettes aromatisées au menthol ont représenté 37 % des ventes de cigarettes aux États-Unis en 2021, le chiffre le plus élevé depuis que les données ont commencé à être conservées en 1963.

Environ 81 % des adultes noirs qui fument des cigarettes utilisent des variétés mentholées, contre seulement 34 % des adultes blancs, selon le CDC.

Altria et British American Tobacco tirent chacun plus de 20 % de leurs revenus du menthol, a estimé le mois dernier Philip Gorham, analyste chez Morningstar.

Dans une déclaration commune, les plaignants ont affirmé que l'interdiction du menthol profiterait à la communauté noire et ont accusé l'administration Biden de s'être laissée prendre à la désinformation et à l'alarmisme de l'industrie du tabac.

La Maison Blanche espère une forte participation des électeurs noirs pour renforcer les chances de réélection du démocrate sortant Joe Biden face à l'ancien président républicain Donald Trump.

Les plaignants ont également poursuivi la FDA pour obtenir une interdiction du menthol en juin 2020. Ils ont rejeté cette affaire en juin 2022, cinq semaines après que la FDA a proposé une interdiction.

L'affaire est la suivante : African American Tobacco Control Leadership Council et al v. U.S. Department of Health and Human Services et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 24-01992.