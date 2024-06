British American Tobacco (Malaysia) Berhad est une société de tabac basée en Malaisie. La société a pour principale activité la fourniture de services de gestion et d'administration au jour le jour à ses filiales, qui se consacrent principalement à la vente, au marketing et à l'importation de cigarettes, de tabacs à pipe, de cigares, d'appareils, d'autres produits du tabac et de produits à base de nicotine. Son portefeuille comprend des marques telles que DUNHILL, PETER STUYVESANT, ROTHMANS, KYO et des produits de chauffage du tabac tels que le gant. Les catégories de produits de la société comprennent les produits de chauffage du tabac (THP), les produits de vapotage, les produits oraux modernes, y compris les sachets de nicotine sans tabac, et les produits oraux traditionnels, y compris le tabac à priser humide et le snus. Les filiales de la société comprennent Commercial Marketers and Distributors Sdn. Bhd, Rothmans Brands Sdn. Bhd, Tobacco Importers and Manufacturers Sdn. Berhad, et Commercial Marketers and Distributors Sdn. Bhd (Brunei).

Secteur Tabac