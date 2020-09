BAT : Morgan Stanley reste à 'surpondérer', ajuste sa cible

02/09/2020 | 12:09

Morgan Stanley réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur British American Tobacco (BAT) avec un objectif de cours ajusté de 3330 à 3380 pence, déclarant percevoir une opportunité significative dans le nouveau modèle du groupe de tabac.



'Contrairement à la perception du marché, la base de clientèle de BAT s'accroit : d'environ 143 millions en 2017 à environ 146 millions en 2019', souligne le broker, estimant que cette base pourrait atteindre environ 155 millions vers 2030.



'Nous percevons une opportunité significative dans le nouveau modèle de BAT, juste au moment où les actions et l'intérêt des investisseurs atteignent des plus bas de plusieurs années', poursuit-il dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.