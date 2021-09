BAT : Vuse devient la 1ère marque mondiale de vapotage

BAT a annoncé aujourd'hui que sa marque Vuse était désormais la première marque mondiale de vapotage, grâce à sa position de leader au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Avec les Etats-Unis, ces quatre marchés génèrent 77% du chiffre d'affaires du secteur.



BAT met aussi en avant son dynamisme outre-Atlantique en assurant que Vuse est leader dans 22 Etats des Etats-Unis, contre 20 en juillet.



Le groupe indique par ailleurs que le segment ' New Category ', notamment lié au vapotage, constitue désormais la catégorie la plus importante en matière de chiffre d'affaires et de nombre de consommateurs du secteur de la nicotine.



Le groupe rapporte avoir enregistré une hausse de 59% du chiffre d'affaires des produits de vapotage au 1er semestre, avec des volumes en hausse de 70%. Avec 900 000 nouveaux clients au premier semestre, le nombre de clients vapoteurs de BAT atteint désormais les 7,5 millions.





