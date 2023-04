BAT: accord à 635 millions de dollars pour éteindre des poursuites

Londres (awp/afp) - Le géant du tabac britannique British American Tobacco (BAT) a annoncé mardi un accord à 635 millions de dollars avec les autorités américaines pour mettre un terme à des procédures liées à ses activités en Corée du Nord entre 2007 et 2017 en violation des sanctions contre ce pays.

BAT a conclu un accord avec le DOJ (le ministère américain de la Justice) et l'OFAC (le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers) selon lequel "le montant total à payer aux autorités américaines" est de plus de 635 millions de dollars, "plus les intérêts", selon un communiqué.

BAT précise qu'il avait "comptabilisé une provision de 450 millions de livres sterling (540 millions de dollars américains)" liée à cette affaire dans son résultat semestriel de juillet 2022, et ajoute que "ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 du groupe ne sont pas affectées par cette annonce".

"Nous regrettons profondément les manquements liés à des activités commerciales historiques (...) et nous reconnaissons que nous n'avons pas fait preuve des standards les plus élevés qui étaient à juste titre attendus" de la part du groupe, a indiqué Jack Bowles, directeur général de BAT.

L'entreprise a depuis amélioré son "programme de conformité et d'éthique, qui englobe les sanctions, la lutte contre les pots-de-vin, la lutte contre la corruption et la lutte contre le blanchiment d'argent", a ajouté le dirigeant, cité dans le communiqué.

BAT assure avoir "cessé toutes les activités commerciales liées à la Corée du Nord en septembre 2017".

afp/rp