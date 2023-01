BAT : distingué en tant que 'Global Top Employer'

BAT annonce aujourd'hui avoir été certifié en tant que 'Global Top Employer' pour la sixième année consécutive.



La certification est accordée par le Top Employers Institute, une organisation indépendante qui étudie les offres d'emploi des principaux employeurs du monde entier.



Hae In Kim, directeur, Talent, Culture et Inclusion chez BAT, a déclaré : ' Nous sommes ravis d'avoir été à nouveau reconnus comme l'un des meilleurs employeurs mondiaux. La philosophie BAT nous donne une orientation claire pour permettre une culture de travail diversifiée et inclusive'.



BAT a été nommé Top Employer dans un total de 37 pays à travers les Amériques, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Cette année, la certification marque la première fois que la filiale américaine de BAT, Reynolds American Inc, a été désignée comme l'un des meilleurs employeurs aux États-Unis.



