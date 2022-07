BAT : lance la nouvelle e-cigarette 'hyper X2' au Japon

BAT a dévoilé la ' hyper X2', à Tokyo (Japon), dernière innovation de chez glo, la marque mondiale de tabac chauffé à croissance rapide de BAT.



'Le nouveau design innovant de style barillet offre de nouvelles fonctionnalités innovantes et conviviales', promet le fabricant.



Concrètement, l'hyper X2 intègre une technologie avancée de chauffage par induction intégrée dans un appareil plus petit et plus léger.



Par ailleurs, une fonction boost séparée pour un chauffage plus rapide, un indicateur LED d'état de la batterie, un obturateur protecteur en forme d'iris et de nouveaux coloris audacieux complètent cette nouvelle offre d'hyper X2.



L'hyper X2 sera disponible dans les magasins glo à travers le Japon et sur l'e-boutique officielle à compter du 25 juillet. Les produits glo sont disponibles dans 25 pays à travers le monde et le déploiement mondial de glo hyper X2 sera réalisé dans les prochains mois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.